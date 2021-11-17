Дастан Бекешев: Я не враг Садыру Жапарову!

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что он не враг президенту Садыру Жапарову. Враги, по мнению политика, это те, кто молчат и ждут, когда глава государства ошибется. Он же открыто говорит о нелицеприятных фактах. К сожалению, его воспринимают именно как врага, поэтому и применяют административные ресурсы. Об этом Дастан Бекешев заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"На встречах с избирателями я говорил, что наш Президент хочет войти в историю как человек, который провел честные и чистые выборы. Везде и всюду объяснял, что задача кандидатов, партий и избирателей помочь в этом и уйти от подкупа голосов.

Я сам лично на заседании ЖК и после с письмом дал предложения, как предотвратить подкуп голосов через электронные кошельки. И меня радует, что государственные органы разработали план действий по выявлению подкупа голосов через кошельки.

Я никогда огульно или просто так не критиковал Президента. Скорее, через СМИ говорил о нелицеприятных ему фактах. О желании его сына контролировать одну партию, о формировании его избирательного фонда и о другом. Но я Садыру Жапарову не враг. Враги это те, кто молчат и ждут, когда он ошибется.

К сожалению, меня воспринимают за врага и против меня начали применять административный ресурс.

ГКНБ возбудил дело по статье 194 Уголовного кодекса, которая говорит следующее:

Действия кандидата, кандидата политической партии либо уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам, совершенные путем:

1) использования в крупном размере финансовых либо материальных средств, не поступивших в избирательный фонд, фонд референдума, с целью проведения избирательной кампании либо выдвижения инициативы проведения референдума;

2) расходования в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума.

При этом, крупным размером считается сумма не менее 500 тысяч сомов.

Возбудив это дело, приплетают несовершеннолетних. Будто я им мог заплатить такую сумму?

Теперь мои пояснения:

- я несовершеннолетних для агитации не нанимал;

- ГКНБ смонтировало видео с участием несовершеннолетнего без разрешения родителей и запустило видео через непонятный акаунт в фейсбуке;

- почему не опубликуют видео с очной ставки, где несовершеннолетний говорит, что я ему не платил, он не агитировал;

- на несовершеннолетних оказывали давление;

- у меня нет средств, а особенно в крупном размере, чтобы платить вне избирательного фонда;

- я все расходы веду через фонд и уже СМИ подсчитали, я на четвертом месте по расходам;

- за агитаторов я оплатил налоги и социальные отчисления больше, чем некоторые партии и многие кандидаты даже с моего округа.

Я считаю, что в отношении меня применяют административный ресурс со стороны ГКНБ. Еще и Садыр Жапаров на антикоррупционном совете, где должны обсуждать борьбу с коррупцией, решил упомянуть меня.

Честных выборов нет. Есть административный ресурс. Этот ресурс я прочувствовал на себе.

И все равно, победа за нами! Правда всегда победит!", - считает политик.