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В ОДКБ видят угрозу от радикальных группировок в Афганистане

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- Евгений Денисенко
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Ситуация в Афганистане, которая сложилась там после вывода войск НАТО, обсуждена Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем и заместителем Генерального секретаря ООН – главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Их диалог прошел в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Было отмечено, что после стремительного захвата власти в Афганистане движением "Талибан" военно-политическая обстановка в этой стране несколько стабилизировалась. Вместе с тем сохраняются другие угрозы, исходящие с территории Афганистана, - возможное проникновение террористических и экстремистских групп и их идеологии, наркотрафик, исход беженцев.

Станислав Зась подчеркнул, что главной угрозой для Афганистана является надвигающаяся социально-экономическая и гуманитарная катастрофа. Это создает благоприятные условия для роста внутреннего противостояния, активизации террористической деятельности, увеличения наркопроизводства с последующим нарастанием наркторафика за пределы Афганистана.

Собеседники сошлись во мнении, что определённую угрозу представляет собой огромное количество современного вооружения, оставленного войсками США и захваченного талибами, и возможное формирование подпольного рынка оружия, которое может неконтролируемо расползтись по миру.

К числу серьезных угроз для стран ОДКБ ее Генеральный секретарь отнес боевиков ИГИЛ и другие радикальные группировки, которые в настоящее время находятся в противостоянии с талибами в Афганистане.

"С учетом этого одной из важнейших задач ОДКБ является недопущение проникновения этих радикальных группировок на территорию государств – членов ОДКБ", - заявил Зась.

Он также напомнил, что недавно в Таджикистане недалеко от афганской границы прошли масштабные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в ходе которых отрабатывалась борьба с незаконными вооруженными формированиями, вторгнувшимися с территории Афганистана. А с 17 по 19 ноября, проинформировал Станислав Зась, в Таджикистане пройдут учения "Кобальт-2021" формирований сил специального назначения КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования) ОДКБ, во время которых будут проводится практические действия по нейтрализации таких формирований в приграничных районах страны.


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URL: https://www.vb.kg/409454
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