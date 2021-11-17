Горожане могут получить прививку в пунктах вакцинации Бишкека

Горожане могут получить прививку от коронавирусной инфекции в развёрнутых пунктах вакцинации, сообщает столичная мэрия.

В Бишкеке функционирует 79 временных прививочных пунктов, в том числе:

19 ЦСМ и 7 филиалов; городская поликлиника студентов; спортивно-реабилитационный центр; поликлиника ЖДБ; ГУКБУДПиПКР (спецполиклиника).

В 11 частных медицинских центрах: клиника репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий (КРЗиВРТ), Кроха, клиника проф. Асымбековой; "Элкрит", "Малыш", "Поликлиника 312", "Цадмир", "Веданта", "Семья", "Эдельвейс", "Авиценна";

В 10 общеобразовательных организациях: КНУ им. Баласыгына, Бишкекский медицинский колледж (БМК), КТУ им. Раззакова, КГМА им. И.К.Ахунбаева, КРСУ им.Б.Ельцина", в Бишкекском государственном университете, развернут в МУК, КГУСТА, КГУим. И.Арабаева, КНАУ им. К.И.Скрябина;

В 20 врачебных амбулаториях;

6 торговых центрах: "Азия Молл", "ТОММИ-МОЛЛ", "Технопарк", "Вефа центр", "Бишкек Парк", ГУМ; ЦОН Ленинского района по ул. Молодая Гвардия,4; медицинский кабинет в бывшем МЦ "Адреналин" на территории Аламединского рынка.

"Спутник Лайт" доступен во всех ОЦСМ, ЦСМ №№2,7,8,9,15, ТЦ "Бишкек Парк". Данная вакцинация однокомпонентная, делается однократно.

Во всех временных пунктах можно получить прививку "SinoPfarm".

Вакцину "AstraZeneca" во всех ЦСМ, Городской поликлинике студентов, спортивно-реабилитационном центре, спецполиклинике, торговых центрах, поликлинике ЖДБ, частном медицинском центре "Кроха".

"Pfizer" во всех ЦСМ города, Городской поликлинике студентов, поликлинике ЖДБ, спецполиклинике, торговых центрах, частных медицинских центрах, ЦОН Ленинского района.