Сжиженный газ может помочь Кыргызстану выйти из топливного кризиса

Регулярные проблемы с нехваткой ГСМ в Кыргызстане может решить массовый переход автотранспорта Кыргызстана на использование сжиженного газа, - об этом ИА REGNUM заявил глава кыргызской компании Red Petroleum Акылбек Маматов.

Кыргызстан в последние годы несколько раз сталкивалась с дефицитом ГСМ, цены на топливо растут, при этом столицу страны Бишкек регулярно накрывает смог. По мнению кыргызского нефтетрейдера помочь в решении проблем может более интенсивное использование сжиженного углеродного газа (СУГ).

"Сейчас Кыргызстан потребляет около 80−100 тысячи тонн сжиженного углеродного газа (СУГ) в год, это не более 10% от суммарного потребления нефтепродуктов. При этом в мире потребление сжиженного газа растёт из года в год - на сегодня насчитывается более 30 миллионов авто на газомоторном топливе. В 2001 году потребление СУГ в мире составляло 66 миллионов тонн в год, к 2030 году прогнозируется потребление в 300 млн. тонн. Есть яркий опыт Японии и Кореи - у них на сегодня это основной вид топлива, в Китае стремительно растет потребление сжиженного газа, к 2025 году они достигнут порога в 60 миллионов тонн. Крупнейший нефтетрейдер Shell прогнозирует к 2040 году, что 60% потребителей газового топлива перейдут на сжиженный газ. В нашей стране газомоторное топливо может стать заметной альтернативой традиционным нефтепродуктам - переход на этот вид топлива не составит большого труда для кыргызстанцев. Это можно сделать, не меняя вид автомобиля", - отметил Акылбек Маматов.

Кыргызский предприниматель подчеркивает - главный плюс сжиженного газа - более низкая цена, еще одно достоинство - этот вид топлива заметно экологичнее.

"У СГУ высокое октановое число - 105, чего никакой вид бензина не достигнет. Можете представить, если весь Кыргызстан перейдет на класс топлива Евро-6? Мы могли бы одним движением перешагнуть далеко вперед и по экологическим стандартам оказаться наравне с европейскими странами", - говорит он.

Переход на сжиженный газ требует мер осторожности.

"Надо контролировать качество установки газовых баллонов в авто, водитель должен соблюдать правила эксплуатации. Газ имеет повышенную летучесть, и может быстро сконцентрироваться в маленьком пространстве, требуется технический надзор. В эксплуатации важно соблюдать правила безопасности и стандартные требования по установке ГБО. Порядок и процедуры методов контроля должны соблюдаться и при установки газобалонного оборудования. При массовом переходе необходимо вернуть обязательное техническое паспортирование автомобилей", - предупреждает Маматов.