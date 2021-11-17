Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Блогер Гульзат Мамытбек объявила голодовку

196  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Блогер Гульзат Мамытбек кызы, арестованная по подозрению в мошенничестве, объявила голодовку. Об этом сообщает Национальный центр КР по предупреждению пыток.

Сотрудники Национального центра Кыргызстана по предупреждению пыток накануне посетили СИЗО-1 Бишкека. Во время проверки представителям НЦПП КР стало известно, что арестованная по подозрению в мошенничестве блогер Гульзат Мамытбек кызы, объявила голодовку.

"При личной беседе она сообщила, что отказывается от еды с 14 ноября 2021 года, таким образом выражая свой протест против системы. Подследственная считает, что против нее выдвинуты необоснованные обвинения, и ее вопрос должен рассматриваться в гражданском порядке. По ее словам, у нее есть все подтверждающие это документы. Кроме того, она пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в учреждениях ГСИН и МВД, в частности, на несвоевременную отправку корреспонденции и грубое отношение сотрудников", - рассказали в Наццентре по предупреждению пыток.

При этом администрация следственного изолятора в беседе с представителями центра подтвердила, что все письма от Гульзат Мамытбек кызы направляются адресатам сразу. Арестантка писала обращения на имя президента Кыргызстана, а также в ГКНБ, аппарат омбудсмена, ООН, посольства США и Турции в КР. В присутствии проверяющей группы начальник СИЗО-1 поручил сотрудникам также своевременно отправить письма, подготовленные Гульзат Мамытбек кызы 16 ноября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409457
Теги:
голодовка, Гульзат Мамытбек, СИЗО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  