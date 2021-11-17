Блогер Гульзат Мамытбек объявила голодовку

Блогер Гульзат Мамытбек кызы, арестованная по подозрению в мошенничестве, объявила голодовку. Об этом сообщает Национальный центр КР по предупреждению пыток.

Сотрудники Национального центра Кыргызстана по предупреждению пыток накануне посетили СИЗО-1 Бишкека. Во время проверки представителям НЦПП КР стало известно, что арестованная по подозрению в мошенничестве блогер Гульзат Мамытбек кызы, объявила голодовку.

"При личной беседе она сообщила, что отказывается от еды с 14 ноября 2021 года, таким образом выражая свой протест против системы. Подследственная считает, что против нее выдвинуты необоснованные обвинения, и ее вопрос должен рассматриваться в гражданском порядке. По ее словам, у нее есть все подтверждающие это документы. Кроме того, она пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в учреждениях ГСИН и МВД, в частности, на несвоевременную отправку корреспонденции и грубое отношение сотрудников", - рассказали в Наццентре по предупреждению пыток.

При этом администрация следственного изолятора в беседе с представителями центра подтвердила, что все письма от Гульзат Мамытбек кызы направляются адресатам сразу. Арестантка писала обращения на имя президента Кыргызстана, а также в ГКНБ, аппарат омбудсмена, ООН, посольства США и Турции в КР. В присутствии проверяющей группы начальник СИЗО-1 поручил сотрудникам также своевременно отправить письма, подготовленные Гульзат Мамытбек кызы 16 ноября.