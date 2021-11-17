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В Таджикистане начались учения ОДКБ "Кобальт-2021"

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Сегодня на полигоне "Фахрабад" Таджикистана стартует учение подразделений специального назначения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - "Кобальт-2021".

В нем примут участие формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности.

Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

На активной фазе маневров, которая запланирована на 19 ноября, будет отработано проведение операции по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.


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URL: https://www.vb.kg/409461
Теги:
ОДКБ, Таджикистан, Кыргызстан
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