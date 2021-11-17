В Таджикистане начались учения ОДКБ "Кобальт-2021"

Сегодня на полигоне "Фахрабад" Таджикистана стартует учение подразделений специального назначения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - "Кобальт-2021".

В нем примут участие формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности.

Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

На активной фазе маневров, которая запланирована на 19 ноября, будет отработано проведение операции по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.