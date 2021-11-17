В АДС поступило 80 жалоб по нарушениям избирательного законодательства

На платформу Антикоррупционного делового совета "За честные и справедливые выборы" поступило 80 обращений по нарушениям выборного процесса в ЖК КР. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил региональный представитель антикоррупционного делового совета (АДС) при президенте КР Бахрам Ашымов.

По его словам, региональные представители АДС проводят мониторинг за соблюдением законодательства в рамках выборного процесса. Также проводятся регулярные разъяснительные беседы с гражданами по коррупционным моментам в избирательном процессе: подкупу, продаже голосов и использованию административного ресурса.

При этом, отмечалось, что, в целом, на этих парламентских выборах сократилось использование административного ресурса.

- по Джалал-Абадской области поступило 6 заявлений,

- по Нарынской области - 5 заявлений,

- по Таласской области - 4 жалоб,

- по Ошской области - 19 заявлений,

- по Чуйской области - 12 жалоб,

- по Иссык-Кульской области - 8 заявлений,

- по Бишкеку - 18,

- по городу Ош - 6,

- по Баткенской области – 1.

Контактные номера региональных представителей АДС:

Ашымов Бахрам Ашымович - региональный представитель по городу Бишкек, сотовый 0755 298 572;

Усенов Сулайман Арстаналыевич – региональный представитель по городу Ош и Ошской области, координатор по южному региону, сотовый 0778 92 78 38;

Иманов Акан Эрикович - региональный представитель по Чуйской области (восточная зона), сотовый 0700 444675;

Омуралиев Кубанычбек Сарыкулович - региональный представитель по Чуйской области (западная зона); сотовый 0705 240 372;

Абдуллаев Нурбек Абдырахманович - региональный представитель по городу Джалал-Абад и Джалал-Абадской области, сотовый 0777 984 883;

Асаналиев Жолдош Асанакунович – региональный представитель по городу Каракол и Иссык-Кульской области, сотовый 0707 74 03 72;

Асаналиев Самат Асаналиевич - региональный представитель по городу Нарын и Нарынской области, сотовый: 0702 477 677;

Султанкулов Кубат Орозбекович – региональный представитель по городу Талас и Таласской области, сотовый 0552 523 814

Напомним, основной целью создания АДС при президенте КР является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.