УЦА и правительство Кыргызстана проведут исследования по изменению климата

С момента своего создания в 2011 году Институт исследования горных сообществ университета Центральной Азии находится в поиске научных исследований по изучению сложных процессов на поверхности земли и окружающей среды, влияющих на горные сообщества.

Институт исследования горных сообществ подписал три меморандума о взаимопонимании с правительством Кыргызстана, чтобы сотрудничать по важнейшим научным вопросам в области глобального потепления и изменения климата, снижения стихийных бедствий, загрязнения степени и качества воздуха, наблюдения за ледниками, водной безопасности, энергетики, устойчивого развития и обеспечения общества надежной информацией для принятия решений путем интеграции данных, синтеза, сценарного анализа, моделирования и других инструментов разработки.

"Это сотрудничество установит долгосрочное партнерство, которое поддержит Институт исследования горных сообществ в дальнейшем выполнении его мандата по проведению исследований, направленных на улучшение условий жизни, управление природными ресурсами, смягчение последствий стихийных бедствий и изменения климата, а также повышение устойчивости сообществ в Кыргызстане", - сказал директор Институт исследования горных сообществ Рой Сидл.

Меморандумы о взаимопонимании подписанные УЦА, Тянь-Шаньским высокогорным научным центром института водных проблем и гидроэнергетики, Агентством по гидрометеорологии государственного комитета по экологии и климату и Министерством по чрезвычайным ситуациям, - все они признают и заявляют о необходимости работать над снижением риска бедствий, воздействием изменения климата, управлением водными ресурсами и деградацией ледников.

УЦА и различные учреждения также планируют проводить совместные исследования, обмен сотрудниками и взаимное участие в информационно-просветительской деятельности.

"Мы с нетерпением ждем этого партнерства с УЦА, поскольку оно будет способствовать развитию потенциала сотрудников наших министерств и ведомств и предоставит платформу для обмена знаниями и данными. Мы также планируем более глубокое сотрудничество по разработке научно обоснованных проектов и мероприятий, связанных с изменением климата и снижением риска бедствий в Кыргызстане", - сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамирканов.