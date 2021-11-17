Новый музыкальный альбом 20 и 21 ноября представит публике группа "Аура"

20 и 21 ноября свой новый альбом под названием "Каалоо" ("Пожелание") представит столичной публике популярная инструментально-джазовая группа "Аура". Презентация состоится в стенах Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева.

В грядущие выходные поклонники коллектива услышат композиции, которые вошли в фьюжн-альбом "Каалоо".

Кстати, группа играет не только джаз и джаз-рок. Музыкантов интересуют совершенно разные течения. Пытаются они, например, объединять европейскую и национальную музыку. И стиль, в котором творит "Аура", можно определить как фолк-джаз или фьюжн.

В настоящий момент в коллективе работают Таалай Бейшеев (композитор, клавишник), Борис Бессонов (гитарист), Медер Токтогулов (бас-гитарист), Айзар Касымов (аккордеонист, вокалист, перкуссионист), Рустам Супищев (саксофонист), Азат Джумашев (ударник).