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Кыргызстанки впервые стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу

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- Айжан Мамбеталиева
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В минувшее воскресенье в городе Абу-Даби прошел Чемпионат мира по джиу джитсу среди детей и молодежи Abu Dhabi World Youth Championship 2021. На нем впервые за всю историю джиу джитсу 3 девочки завоевали призовые места. Об этом сообщили представители Академии боевых искусств ARMJJ.

8 -летняя Сальма Боотаева завоевала серебро. 11-летняя Эмилия Бабайлова стала бронзовым призером чемпионата. И еще одну серебряную медаль завоевала 14-летняя Хадия Боотаева.

Все юные спортсменки тренируются под руководством главного тренера Академии боевых искусств ARMJJ Дмитрия Новикова, который является мастером спорта по джиу джитсу, призером мира по версии "не-ваза", многократным чемпионом и призером различных международных турниров.


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URL: https://www.vb.kg/409469
Теги:
дети, чемпионат, чемпионат мира, Кыргызстан, Абу-Даби
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