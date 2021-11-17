Кыргызстанки впервые стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу

В минувшее воскресенье в городе Абу-Даби прошел Чемпионат мира по джиу джитсу среди детей и молодежи Abu Dhabi World Youth Championship 2021. На нем впервые за всю историю джиу джитсу 3 девочки завоевали призовые места. Об этом сообщили представители Академии боевых искусств ARMJJ.

8 -летняя Сальма Боотаева завоевала серебро. 11-летняя Эмилия Бабайлова стала бронзовым призером чемпионата. И еще одну серебряную медаль завоевала 14-летняя Хадия Боотаева.

Все юные спортсменки тренируются под руководством главного тренера Академии боевых искусств ARMJJ Дмитрия Новикова, который является мастером спорта по джиу джитсу, призером мира по версии "не-ваза", многократным чемпионом и призером различных международных турниров.