105-летняя Джулия Хокинc по прозвищу "Ураган" установила рекорд по бегу

105-летняя жительница Луизианы Джулия Хокинс установила мировой рекорд в своей возрастной категории по бегу на спринтерские дистанции. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Guardian.

Джулия Хокинc - пожилая спортсменка по прозвищу "Ураган" пробежала стометровку за одну минуту и 2,95 секунды во время соревнований Senior Games. При этом Хокинс осталась недовольна собственным результатом. По признанию спортсменки, она хотела преодолеть дистанцию меньше, чем за одну минуту.

Интересно, что Хокинc начала активно заниматься спортом в довольно солидном возрасте. В велосипедных гонках она начала участвовать в 80 лет. Увы, вскоре ей пришлось покинуть данный вид спорта, так как в ее возрастной категории у нее просто не осталось соперников.

Когда Джулии исполнилось сто лет, она переключилась на бег и установила мировой рекорд среди женщин старше ста лет, пробежав стометровку за 39,62 секунды. Правда, ее рекорд побила другая пожилая спортсменка - Дайан Фридман, но Джулию по прозвищу "Ураган" это не остановило. Она решила установить рекорд в категории 105 лет и старше, что успешно осуществила на прошедших в Луизиане соревнованиях.