Автопортрет Фриды Кало продан на Sothebey's за 34,9 миллиона долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продан на знаменитом аукционе Sothebey's за $34,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Полотно Фриды Кало "Диего и я" приобрел коллекционер Эдуардо Ф. Константини. Он является основателем музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

За картину, работать над которой художница начала в 1949 году, а завершила перед собственной смертью в 1954-м, коллекционер заплатил 34,9 миллиона долларов. Это рекордная цена для работ художницы. Предыдущий рекорд составлял 8 миллионов долларов.