Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Автопортрет Фриды Кало продан на Sothebey's за 34,9 миллиона долларов

184  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продан на знаменитом аукционе Sothebey's за $34,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Полотно Фриды Кало "Диего и я" приобрел коллекционер Эдуардо Ф. Константини. Он является основателем музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

За картину, работать над которой художница начала в 1949 году, а завершила перед собственной смертью в 1954-м, коллекционер заплатил 34,9 миллиона долларов. Это рекордная цена для работ художницы. Предыдущий рекорд составлял 8 миллионов долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409475
Теги:
аукцион, художник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  