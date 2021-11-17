Как и зачем Эдиль Байсалов "троллит" НПО и оппозиционеров

Эдиль Байсалов в последнее время сделал блестящую политическую карьеру. Вернувшись из английской "ссылки", он стал самым популярным политиком в КР, не боящимся вступать в конфронтации с самыми опытными представителями истеблишмента и даже с целой НПОшной "мафией".

На должность Байсалов был назначен 13 октября, а уже на следующий день, 14 октября, он заявил, что президент и новый кабмин будут работать только с поддерживающими их депутатами, а на остальных плевать.

У оппозиции по этому поводу началась истерика. Хотя по факту Байсалов озвучил реалии КР. Причем, существовавшие еще до смены политической парадигмы – перехода к президентской форме правления.

Далеко ходить не надо. Парламент "чимкириков" обслуживал интересы Атамбаева, поддерживая его во всем. Этот же ЖК отработал все задачи, которые перед ним ставил Сооронбай Жээнбеков, включая уничтожение его предшественников. И этот же парламент совершенно беспринципно "похоронил" и Жээнбекова.

Байсалов просто очень откровенно и профессионально вскрыл сущность кыргызского парламентаризма. А она в том, что депутатство в нашей стране – это сплошная политическая проституция, с которой, понятное дело, нужно было давно кончать.

Конечно, слышать все это крайне неприятно бывшим отцам кыргызской демократии и представителям НПО, культивирующим принципы демократизма в КР, но это железный факт, о котором никто до Байсалова открыто не говорил.

Также вице-премьер-министр дал расширенное интервью, где заявил, что во всех ведущих демократиях считается плохим тоном ориентироваться на соцсети, особенно на критику в соцсетях.

В этом плане трудно не согласиться с Байсаловым. Он, имеющий опыт оппозиционной деятельности, прекрасно знает, что соцсети в Кырнете давно стали инструментом грязной политической борьбы. Все кому не лень пытаются влиять через интернет на происходящее в стране, лезут в управление государством, давят на суды, прокуратуру, другие правоохранительные органы, безнаказанно клевещут на политических оппонентов, чиновников, общественных деятелей.

В соцсетях за последние несколько лет была сформирована так называемая пятая колонна, которая за счет этого ресурса очень эффективно продвигала свои интересы. Особенно в период правления Жээнбекова, когда президент реагировал на каждый чих из интернета, стараясь угодить троллям.

Еще одним довольно смелым политическим выпадом со стороны Байсалова стало его заявление на заседании общенационального диалога. Он сказал, что НПО не принимают активное участие в обсуждении и экспертизе проектов законов, хотя должны. Также Байсалов отметил, что финансы НПО должны быть подконтрольными местным госорганам.

Претензии к работе неправительственных организаций тема не новая. Никто в КР толком не понимает, что конкретно для развития гражданского сектора, улучшения ситуации с правами человека, защиты женщин от насилия и т.д., делают почти 15 тысяч различных НПО, существующих в стране.

Зато, судя по финансовым отчетам, время от времени сливаемым в сеть, деньги все эти организации получают немалые - сопоставимые с производственными доходами. И всем прекрасно известно, что лидеры НПО, десятками лет сидящие на грантах западных стран стали своеобразными олигархами. Причем свои состояния они сделали за счет того, что проводили в наше общество прозападные идеи и ценности.

Помимо всего этого, Эдиль Байсалов не побоялся вступить в жесткую публичную дискуссию с вождем всех оппозиционных движений Омурбеком Текебаевым. Папа Теке сделал ряд замечаний президенту по процедурным вопросам работы правительства, а Байсалов в ответ бескомпромиссно раскритиковал самого Текебаева. И очень даже по делу: он напомнил политику о том, что в бытность его депутатом, тот никак не использовал свою власть на пользу народу и государству, а только занимался популизмом.

Байсалов опытный и достаточно профессиональный политик, который много лет работал с оппозиционными лидерами, и как никто другой знаком с их внутренней кухней. В целом понятно, что он сегодня осознанно провоцирует оппонентов власти, не стесняясь в выражениях и ударяя по самому больному. Он не пытается снизить напряженность политических дискуссий, а напротив даже повышает их градус. Причем, главный его посыл – защита действующей власти, что ему очень хорошо удается. На фоне энергетического кризиса, предвыборных страстей, он стал самой обсуждаемой политической фигурой в КР. Об остальном все просто забыли.