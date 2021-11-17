Подписан конституционный Закон "О Совете по делам правосудия КР"

Президент Садыр Жапаров подписал Конституционный Закон КР "О Совете по делам правосудия КР". Об этом сообщает апп

Закон принят ЖК 30 сентября 2021 года. Документом определяется статус, порядок формирования, организация и деятельность работы Совета по делам правосудия КР.

Данным законом предусмотрено, что Совет по делам правосудия является правопреемником Совета по отбору судей КР с компетенцией, определенной Конституцией, конституционным Законом "О статусе судей", настоящим конституционным Законом и законодательством КР.

Отметим, что законом изменен количественный состав Совета (12 членов вместо 9), формирующийся из числа судей, составляющих не менее двух третей его состава, одну треть составляют представители президента, ЖК, Народного Курултая и юридической общественности.