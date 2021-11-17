Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Подписан конституционный Закон "О Совете по делам правосудия КР"

198  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Конституционный Закон КР "О Совете по делам правосудия КР". Об этом сообщает апп

Закон принят ЖК 30 сентября 2021 года. Документом определяется статус, порядок формирования, организация и деятельность работы Совета по делам правосудия КР.

Данным законом предусмотрено, что Совет по делам правосудия является правопреемником Совета по отбору судей КР с компетенцией, определенной Конституцией, конституционным Законом "О статусе судей", настоящим конституционным Законом и законодательством КР.

Отметим, что законом изменен количественный состав Совета (12 членов вместо 9), формирующийся из числа судей, составляющих не менее двух третей его состава, одну треть составляют представители президента, ЖК, Народного Курултая и юридической общественности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409481
Теги:
закон, судья, Кыргызстан, Совет по отбору судей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  