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В Бишкеке выпал грязный снег. В чем может быть причина?

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- Айжан Мамбеталиева
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"Сегодня выпал снег и такое ощущение, что вместо снега выпал смог. Так как снег подозрительно темного цвета и это заметили почти все бишкекчане", - написал в VB.KG бишкекчанин.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают выпавший снег, самая распространенная версия - смог, который ежегодно накрывает город в отопительный сезон. Некоторые горожане полагают, что виной могла стать пыльная буря, которая могла прийти в Кыргызстан из Узбекистана.

Кстати, Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) сообщил, что сегодня, 17 ноября, в 6 часов 10 минут в Ташкенте тоже выпал грязный снег. Толщина снежного покрова на 10 часов 30 минут составила 12 сантиметров. Были взяты пробы снега для определения рН ( кислотности) , электропроводности и ионного состава снега. При отборе проб снега хорошо прослеживались слои загрязненного снега (рыжего цвета-глины). Виной выпадения загрязненного снега стали песчаные бури, которые наблюдались 4 ноября на юге Казахстана и 16 ноября в Бухарской области. Если в Ташкенте 14 ноября выпали осадки и воздух очистился, то в Бухарской области осадков не было. 17 ноября на всю территорию республики осуществилось вторжение холодной влажной воздушной массы, усилением ветра и местами с пыльными бурями. Пыль, поднимаемая порывами ветра, перенеслась на расстояние и осела на Ташкент окрашивая осадки в цвет почвы и песка.

Результаты анализа атмосферных осадков показали: рН снега составило 9,6 – щелочная среда. Обычно рН осадков -7. Электропроводность составила 73,2, что свидетельствует о небольших концентрациях анионов и катионов и не представляет опасности для здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/409483
Теги:
отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан, смог
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