"В регионах КР сотрудники РЭС пломбируют все обогревающие электроприборы"

Ситуация с экономией электричества переходит все дозволенные границы. В регионах сотрудники РЭС входят в дома и пломбируют все обогревающие электроприборы и заставляют переходить на уголь! Об этом на своей странице в соцсети заявил политик и активист Данияр Омурзаков.

"Если в Бишкеке заставляют продавать уголь по 3000 сом за тонну, то в регионах стоимость достигает 6-9 тысяч за тонну! Теперь нам стоит ожидать всплеск простудных заболеваний детей и взрослых в регионах?

И это при нынешнем плачевном состоянии медицинских учреждений и слабую оснащенность медикаментами! И при таких низких доходах населения? Когда же уже закончится безответственное преступное отношение к собственным гражданам? Когда же будут думать о людях?", - написал Омурзаков.