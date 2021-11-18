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Стали ли общественные советы в Кыргызстане - гражданским институтом?

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- Светлана Лаптева
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Обсуждение проблем и результатов работы Общественных советов проходило на конференции "10 лет работы Общественных советов как одно из эффективных институтов гражданского участия". Встреча была организована Проектом Европейского Союза "Открытые сообщества - открытые СМИ" в партнерстве с Общественными Советами Государственных Органов КР (ОСГО)

Участники - члены государственных и малых общественных советов, представители государственных органов, организаций гражданского общества, международных организаций и медиа представители обсуждают вопросы результативности деятельности общественных советов в Кыргызстане с момента создания как независимых структур (МОС -малые общественные советы), а также общественные государственные объединения (ОСГО).

Кроме того, обсуждаются вопросы совместных стратегических шагов по обеспечению эффективного взаимодействия государственных органов и граждан, оказанию комплексной социально-правовой помощи населению конкретного сообщества, определению наиболее эффективных форм и механизмов сотрудничества, которые бы обеспечивали публичность власти.

С целью активизации взаимоотношений на международном и региональном уровнях на мероприятие приглашены представители Общественного совета и Маслихата города Алматы, региональных сообществ а также Глава Делегации Европейского Союза в КР.

По итогам обсуждений и согласований участниками планируется подписание Меморандума по итогам 10-летней взаимовыгодной деятельности и новых планов реализации.

Для информации: Основные цели ОСГО – это повышение прозрачности и подотчетности в работе государственных органов, снижения уровня коррупции и расширения участия граждан в процессах принятия решений. Они были созданы согласно Указу Президента Кыргызской Республики от 29 сентября 2010 года. На данный момент работают 24 ОСГО.

Основные цели МОС – это активизация деятельности общественных и муниципальных структур, оказание комплексной социально-правовой помощи населению на добровольной основе в лице активистов из числа общественности (квартальных, судов аксакалов, женсоветов, неправительственных и молодежных организаций), а также представителей органов государственного и местного самоуправления, правоохранительных органов и других заинтересованных участников. Были образованы в 1999 году по инициативе ОО "Ресурсный центр для пожилых". На сегодня ведут активную деятельность 22 МОС в Кыргызстане.

В 2018 году в рамках проекта ЕС "Усиление вовлечения гражданского общества в Общественные Советы в Кыргызстане" были реализованы 9 малых грантовых проектов совместно с МОС и ОСГО по эффективному механизму сотрудничества между местными органами власти и населением, укреплению деятельности Министерств и ведомств в повышении качества предоставляемых государственных услуг и вовлечению СМИ во все активности.

16 апреля 2018 года на первой в Кыргызстане официальной диалоговой платформе по взаимодействию государственных органов, ОСГО и МОС была разработана Резолюция о продвижении взаимодействия и подписан Меморандум о реализации совместных действий для дальнейшего обсуждения и подписания в коллегиальных органах ОС.

За прошедшие 10 лет более 1000 активных граждан страны на волонтерских началах в свободное от работы время трудились в целях развития страны. Ими были предложены сотни рекомендаций по улучшению работы государственных органов, выработки эффективных механизмов совершенствования работы общественных советов (ОС), построении сотрудничества членов ОС, МОС и СМИ для продвижения совместных путей развития страны.

Проект Европейского Союза "Открытые сообщества - открытые СМИ" реализуется Консорциум неправительственных организаций Институт Густава Штреземана (Германия), ProNGO! e.V. (Германия), ОО "Ресурсный центр для пожилых" (Кыргызстан), ОФ "Поколение-XXI" (Кыргызстан).


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