Работник ГП "Кыргызкомур" обратился к жителям столицы (видео)

Несколько часов назад вышло видеообращение одного из работников государственного предприятия "Кыргызкомур" к жителям столицы, в котором говорится, что по поручению президента КР Садыра Жапарова были организованы грузовые машины для отгрузки угля.

По его словам, в столицу отправлены 91 машин с углем, цена которой не будет превышать 3 тысяч сомов. В данное время 86 машин ожидают процесс погрузки угля.

"В сутки отгружаются от 10-12 тысяч тонн угля. Нет оснований для беспокойства, запас угля хватит всем", - говорится в обращении представителя "Кыргызкомур".