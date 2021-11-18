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Работник ГП "Кыргызкомур" обратился к жителям столицы (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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Несколько часов назад вышло видеообращение одного из работников государственного предприятия "Кыргызкомур" к жителям столицы, в котором говорится, что по поручению президента КР Садыра Жапарова были организованы грузовые машины для отгрузки угля.

По его словам, в столицу отправлены 91 машин с углем, цена которой не будет превышать 3 тысяч сомов. В данное время 86 машин ожидают процесс погрузки угля.

"В сутки отгружаются от 10-12 тысяч тонн угля. Нет оснований для беспокойства, запас угля хватит всем", - говорится в обращении представителя "Кыргызкомур".


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URL: https://www.vb.kg/409497
Теги:
уголь, цены, Кыргызстан
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