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Более 62 тысяч бутылок нелицензионного алкоголя изъяты в ходе рейда

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- Анастасия Карелина
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Более 62 тысяч бутылок алкоголя сотрудники Налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики изъяли из незаконного оборота в ходе рейдовых мероприятий в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба НС.

В ходе рейда было выявлено складское помещение, где хранилась алкогольная продукция без соответствующей лицензии. Всего из незаконного оборота изъяты 62 тысячи 85 бутылок алкоголя различных наименований в разных емкостях. Из них 23 тысячи 739 бутылок водки обнаружены на складе, 38 тысяч 376 бутылок были загружены в автомашину, находившуюся на территории склада.

В отношении данного субъекта предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству КР.


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URL: https://www.vb.kg/409501
Теги:
алкоголь, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Министерство финансов
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