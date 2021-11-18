Более 62 тысяч бутылок нелицензионного алкоголя изъяты в ходе рейда

Более 62 тысяч бутылок алкоголя сотрудники Налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики изъяли из незаконного оборота в ходе рейдовых мероприятий в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба НС.

В ходе рейда было выявлено складское помещение, где хранилась алкогольная продукция без соответствующей лицензии. Всего из незаконного оборота изъяты 62 тысячи 85 бутылок алкоголя различных наименований в разных емкостях. Из них 23 тысячи 739 бутылок водки обнаружены на складе, 38 тысяч 376 бутылок были загружены в автомашину, находившуюся на территории склада.

В отношении данного субъекта предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству КР.