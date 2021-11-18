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Сенаторы США призвали президента Туркменистана освободить политзаключенных

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Влиятельные сенаторы США Дик Дурбин, Патрик Лихи и Шеррод Браун, наряду с представителем США Томом Малиновски 16 ноября отправили письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову призвав его освободить задержанных политзаключенных, в том числе журналиста Нургельды Халыкова, врача Хурсанай Исматуллаеву, и активиста Гульгелди Аннаниязова.

"Мы пишем с интересом, так как Туркменистан во главе с вашей администрацией преследует амбициозную повестку дня по присоединению к международным учреждениям, включая ВТО, и подчеркивает свои экономические возможности в мире. Такие приветствуемые усилия по дальнейшему участию в мировой экономике, несомненно, будут укреплены вниманием к положению прав человека в ваше стране", говорится в письме американских законодателей.

В обращении сенаторы США приводят в качестве позитивного примера некоторые шаги со стороны туркменского правительства в области прав человека.

"Например, Туркменистан заработал значительное положительное внимание в результате освобождения из тюрьмы 16 свидетелей Иеговы в мае этого года, демонстрируя уважение к правам человека и религиозной свободе. Мы надеемся, что вы покажете тот же гуманитарный жест в некоторых дополнительных случаях, возможно, по случаю Дня Нейтралитета", - говорится в письме.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/409509
Теги:
США, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
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