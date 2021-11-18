Тенгиз Гоготишвили: предвыборные стереотипы в Кыргызстане и Грузии похожи

В Бишкеке состоялась встреча по теме: "Журналистика в освещении выборов в поляризованной среде", организованная проектом "Медиа-диалог".

О своем опыте работы во время предыдущих избирательных компаний рассказала редактор веб-сайт "Клооп" Ана Капушенко. По ее словам, в Кыргызстане итог выборов решается еще до выборов, например, такой "избирательный ресурс" как институт домкомов сильно влияет на ход выборов. И такую ситуацию важно менять. Рассказалла какое количество нарушений было зафиксировано журналистами их издания, как они добивались признания этих нарушений в ЦИК.

Грузинский журналист Тенгиз Гоготишвили, комментируя выступление коллеги, заметил, что слушая выступление Анны поймал себя на мысли, что ситуация очень похожа на Грузию.

Он рассказал журналистам и представителям медиасферы в Кыргызстане о своем опыте: истории своего нового канала, который в критический момент был создан за 3 недели.

Рассказал о своем видении независимой журналистики в период социально и политической нестабильности: почему важно не стать инструментом в чужих руках. Какова роль журналиста в предоставлении объективной информации во время конфликтов. И в чем заключается роль журналиста в освещении выборного процесса. Рассказал и о своем опыте, при получении информации в поляризованной среде.