Премьер-министры стран ЕАЭС встречаются в Ереване

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 18-19 ноября. Оно, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, пройдет в очном формате с участием глав правительств стран пятерки – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии ЕЭК.

В повестке дня - состояние взаимной торговли в 2020 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения по сельхозпродукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну на 2021–2022 годы, план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий стран-союзниц на 2021–2024 годы, ход работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки.

Также планируется рассмотреть соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект Стратегии биологической безопасности Союза, вопросы электронной торговли, включая утверждение дорожной карты по созданию благоприятных условий для ее развития, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено до 2024 года.

Главам правительств будет представлена информация о ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 года "О перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021–2022 годах".

Планируется подписание соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС, рассмотрение ряда других вопросов.