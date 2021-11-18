20 ноября вновь заработает государственный исторический музей

Исторический музей был закрыт для посетителей более пяти лет. В марте 2016 года его закрыли на ремонт, но открытие музея неоднократно откладывалось.

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар, в тот момент администрация музея утверждала, что экспонаты не пострадали.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.