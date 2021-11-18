Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

400 школ Кыргызстана получат четыре тысячи тонн продуктов от Мерсико

276  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане запущена пятилетняя программа "Продовольствие для образования и детское питание", финансируемая Департаментом сельского хозяйства США.

Запуск программы состоялся в Министерстве образования и науки КР с участием представителей администрации президента, Министерства здравоохранения, местных органов власти и Поверенной в делах посольства США Сонаты Коултер.

Пятилетний проект стоимостью 25 миллионов долларов, финансируемый программой МакГоверна-Доула Министерства сельского хозяйства США, является одним из многих примеров партнерства США и Кыргызской Республики за последние 30 лет в области образования. Международная некоммерческая организация Мерсико (Mercy Corps) более 25 лет оказывает гуманитарную помощь сообществам Кыргызстана.

"С 2017 года программа уже предоставила 3 тысячи тонн продовольствия 510 школам Кыргызстана. Это 22,5 миллиона горячих обедов для 110 тысяч учащихся начальных классов. Новая программа безвозмездно предоставит 4 тысячи тонн продуктов питания для 400 школ, а также продолжит улучшать школьные столовые, библиотеки, пришкольные сады и обучать сотрудников школ улучшенным методикам чтения с детьми и организации полноценного горячего питания", - сказал министр образования и науки в КР Болотбек Купешев.

Соната Коултер подчеркнула, что проект будет закупать часть продуктов питания у местных фермеров, тем самым поддержав сельхозсектор и местную экономику.

Особое внимание будет обращено на важность чтения. Поэтому продолжится помощь в пополнении книжного фонда школьных и общественных библиотек полезными и увлекательными книгами для учащихся начальных классов.

Программа фокусируется на школах, находящихся в высокогорных и труднодоступных районах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409525
Теги:
Минздрав, Министерство образования, США, школа, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  