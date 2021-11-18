400 школ Кыргызстана получат четыре тысячи тонн продуктов от Мерсико

В Кыргызстане запущена пятилетняя программа "Продовольствие для образования и детское питание", финансируемая Департаментом сельского хозяйства США.

Запуск программы состоялся в Министерстве образования и науки КР с участием представителей администрации президента, Министерства здравоохранения, местных органов власти и Поверенной в делах посольства США Сонаты Коултер.

Пятилетний проект стоимостью 25 миллионов долларов, финансируемый программой МакГоверна-Доула Министерства сельского хозяйства США, является одним из многих примеров партнерства США и Кыргызской Республики за последние 30 лет в области образования. Международная некоммерческая организация Мерсико (Mercy Corps) более 25 лет оказывает гуманитарную помощь сообществам Кыргызстана.

"С 2017 года программа уже предоставила 3 тысячи тонн продовольствия 510 школам Кыргызстана. Это 22,5 миллиона горячих обедов для 110 тысяч учащихся начальных классов. Новая программа безвозмездно предоставит 4 тысячи тонн продуктов питания для 400 школ, а также продолжит улучшать школьные столовые, библиотеки, пришкольные сады и обучать сотрудников школ улучшенным методикам чтения с детьми и организации полноценного горячего питания", - сказал министр образования и науки в КР Болотбек Купешев.

Соната Коултер подчеркнула, что проект будет закупать часть продуктов питания у местных фермеров, тем самым поддержав сельхозсектор и местную экономику.

Особое внимание будет обращено на важность чтения. Поэтому продолжится помощь в пополнении книжного фонда школьных и общественных библиотек полезными и увлекательными книгами для учащихся начальных классов.

Программа фокусируется на школах, находящихся в высокогорных и труднодоступных районах страны.