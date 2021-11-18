Россия эвакуирует из Афганистана граждан РФ, КР и других стран

Министерство обороны РФ вывезет из Афганистана 380 человек – граждан России и ряда других стран СНГ. Такое поручение, как сообщают российские СМИ, дал военному ведомству страны президент Владимир Путин.

В настоящее время, по информации МО РФ, три военно-транспортных самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России Воздушно-космических сил (ВКС), вылетевшие России с аэродрома Чкаловский, уже находятся в аэропорту Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых. В их числе, помимо россиян, - граждане Армении, Беларуси, Кыргызстана, Украины и Афганистана.

На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами

Этими же бортами в столицу Афганистана было привезено 108 тонн гумпомощи.

Предыдущая масштабная эвакуация, напомним, была осуществлена в августе текущего года.Тогда российские военные доставили на родину около 400 граждан России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. На всех четырех российских военных самолетах, участвовавших в операции, был также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.