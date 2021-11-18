Представители кыргызской и российской молодежи встречаются в Москве

В Москве открылась российско-кыргызская молодежно-студенческая встреча. Она организована на базе Российского технологического университета онлайн и офлайн, сообщили в Информационно-аналитическом центре по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете имени М. Ломоносова.

Встреча, проходящая с 17 по 20 ноября, инициирована в рамках серии двусторонних молодежных форумов, посвящена Году науки и технологий в России. И станет, как заявлено, площадкой для диалога молодых ученых, преподавателей, специалистов вузов, сотрудников научных организаций, авторов и руководителей молодежных научно-образовательных проектов. Будут продемонстрированы актуальные возможности для самореализации в науке, перспективы и востребованность профессии ученого, карьерные возможности.

Научная программа мероприятия включила в себя дискуссионные площадки по темам "Академическая среда - вектор развития для молодежи" и "Молодежные технологичные бизнес-проекты - стартапы: тренды и перспективы". Кроме того, как сообщается, "профессиональные коучи проведут тематические сессии для повышения навыков самопрезентации и командообразования".

Торжественное открытие встречи прошло с участием представителей госорганов России и Кыргызстана. Спикерами тематических площадок выступают представители ведущих научно-образовательных учреждений МГУ, Российского университета дружбы народов, и других вузов, Российской Академии наук, государственных корпораций "Росатом", "Ростех" и прочих структур.