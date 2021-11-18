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У жителя Иссык-Кульской области изъяли наркотики и оружие

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- Анастасия Карелина
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В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН ОВД Ак-Суйского района был задержан 31-летний житель села Теплоключенка. При обыске в его доме было обнаружено оружие и наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В результате обыска по месту жительства данного гражданина оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство, весом около 550 граммов. Экспертиза показала, что это марихуана. Кроме того, в доме обнаружены незарегистрированное оружие: пневматический и травматический пистолеты и две пневматические винтовки. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района. Начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/409528
Теги:
задержание, наркотики, оружие, УВД
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