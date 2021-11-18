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Ходорковский отдал в залог усадьбу за полмиллиарда рублей

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- Назгуль Абдыразакова
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Основатель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place около Лондона за £6 млн (более 585 млн рублей). Об этом пишет RT.

По данным СМИ, Ходорковский заложил поместье банку в счет обеспечения неких обязательств, выяснило издание из кадастровой выписки Великобритании. При этом обременение установлено в пользу банка UBS AG, который зарегистрирован в Швейцарии.

Собеседники RT посчитали, что таким образом бизнесмен хочет замаскировать собственность. Пока у дома есть обязательства перед банком, никто не может покупать и передавать это имущество. То есть Ходорковский тем самым обезопасил себя от попыток кредиторов отобрать его имущество.

В качестве одного из таких кредиторов выступает Россия, которой бизнесмен задолжал по исполнительным производствам более 18,7 млрд рублей, отмечает издание.

В 2003 году Ходорковскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. 31 мая 2005 года он получил девять лет колонии, позже этот срок сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны, поселившись в Великобритании.


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URL: https://www.vb.kg/409529
Теги:
Россия
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