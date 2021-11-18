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ЕАБР: Объем взаимных инвестиций в Евразийском регионе достиг $46 млрд

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- Александра Василькова
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Россия - крупнейший экспортер прямых инвестиций на постсоветском пространстве, а Казахстан и Узбекистан - крупнейшие получатели прямых капиталовложений из стран региона. На частных инвесторов приходится 55 процентов накопленных взаимных капиталовложений в ЕАЭС. Высокие темпы роста в ЕАЭС имеют инвестиции в наукоемкие производства и greenfield-проекты. Это свидетельствует об интенсификации трансфера технологий и модернизации экономик стран Союза. Такие выводы озвучивают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

ЕАБР возобновил флагманский аналитический проект мониторинга взаимных прямых инвестиций 12 государств (стран СНГ и Грузии).

Согласно его результатам, углубление евразийской интеграции способствует увеличению объемов взаимных прямых инвестиций (ПИИ).

"На десятилетнем горизонте падение накопленных объемов взаимных капиталовложений на постсоветском пространстве наблюдалось в 2013–2015 годах. Компании стран ЕАЭС обеспечили положительный перелом в динамике взаимных ПИИ стран СНГ с 2017 года. Благодаря инвестиционной активности евразийского корпоративного сектора в 2016–2020 годах общий объем взаимных ПИИ СНГ вырос на 25 процентов - до 45,9 миллиардов долларов", - говорится в анализе банка.

Объем накопленных взаимных инвестиций стран ЕАЭС достиг 25,4 миллиарда долларов к концу 2020 года, продемонстрировав рост на 24 процента за последние 4 года. Казахстан - лидер по объемам накопленных ПИИ из стран ЕАЭС и темпам их привлечения: 11,2 миллиарда долларов по итогам 2020 года и прирост на 3 миллиарда долларов за 4 года.

Аналитики ЕАБР обращают внимание, что корпоративные взаимосвязи внутри ЕАЭС более интенсивны, чем в СНГ. Доля накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС в общем объеме взаимных ПИИ в СНГ составила 55 процентов по итогам 2020 года.

Вместе с тем инвестиционные связи стран ЕАЭС с другими странами СНГ сохраняются на высоком уровне. Объем таких ПИИ по итогам 2020 года составил 18 миллиардов долларов (39 процентов от общего объема ПИИ стран СНГ). Наибольшее количество проектов сосредоточено в торговле, оптовой и розничной, а также в секторе финансовых услуг, недвижимости, машиностроении. Наиболее капиталоемкие проекты представлены в таких отраслях, как добыча нефти и газа, производство химических веществ и продуктов.

По мнению авторов доклада, рост взаимных ПИИ в ЕАЭС имеет качественный характер. Повышается интерес инвесторов к наукоемким производствам, greenfield-проектам и проектам с невысокой капиталоемкостью. Это содействует процессам модернизации и диверсификации экономик стран ЕАЭС.

"В ближайшие годы отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно будет более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение, производство машин и электрооборудования, - отметил главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров. - В условиях растущей актуальности глобальной климатической повестки увеличатся взаимные ПИИ в проекты "зеленой" экономики. За последние 2 года объем взаимных ПИИ в такие проекты вырос на 56 процентов. Казахстан упрочит лидерство в привлечении прямых капиталовложений в ВИЭ. При этом Узбекистан станет одним из крупнейших получателей ПИИ не только из России, но и из других стран - членов ЕАЭС".


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URL: https://www.vb.kg/409534
Теги:
инвестиции, ЕАЭС, экономика
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