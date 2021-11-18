Нарынский центр предпринимательства создаст рабочие места для молодежи

С целью создать возможности трудоустройства в горных сообществах Университет Центральной Азии при щедрой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Фонда Ага Хана открыл специальный Центр предпринимательства (НЦП) 13 ноября 2021 года в Нарыне (Кыргызстан).

В рамках проекта "Местное преобразование: Преобразующее партнерство в Азии и в Африке" школа профессионального и непрерывного образования УЦА создала комплексный центр НЦП в Нарыне для проведения интенсивных тренингов по предпринимательству и развитию бизнеса, а также для запуска программ бизнес-инкубации и наставничества с фокусом на обслуживание местных сообществ, особенно молодежи.

"Цель НЦП - гораздо больше, чем просто обучение студентов концепциям критического мышления и решения проблем. Центр поможет привить молодежи Кыргызстана предпринимательскую культуру. Мы надеемся расширить наши возможности для маргинализованной группы молодежи из сельских общин. Вместо того чтобы молодые люди искали работу, НЦП поможет им создать рабочие места", - сказал менеджер НЦП Жомарт Худайбергенов.

Наблюдая за необходимостью создания рабочих мест в горном районе Нарын, Азизулла Байг, региональный менеджер по мониторингу, оценке, исследованиям и обучению в Фонде Ага Хана, сказал: "В процессе нашего общения с бизнес-сообществами мы заметили, что не многие молодые люди начинают собственный бизнес, потому что у них нет предпринимательских навыков и уверенности в себе. Подавляющее большинство молодежи выбирают оплачиваемую работу, что само по себе является большой проблемой при ограниченных возможностях трудоустройства в регионе. Проект "Local Impact" и НЦП нацелены на работу с молодежью и поощрение ее к созданию возможностей для самостоятельной занятости".

"Основной интерес USAID заключается в улучшении условий жизни населения Кыргызстана. В этом смысле наиболее важный ресурс страны - это творческие способности ее людей начать свой бизнес и создать рабочие места. С помощью этого центра мы помогаем людям создавать предприятия и делать жизнь лучше для всех в сообществе", - сказал директор офиса экономического развития USAID Джошуа Темплтон.

Центр предпринимательства будет проводить программы "Экспертное предпринимательство" и "Бизнес-инкубация", в рамках которых студенты будут обучаться передовым концепциям бизнеса, включая лидерство и операционную деятельность, а также предоставлять им рабочее место, поддержку наставников и возможности для налаживания контактов.

"Я вместе со своим сыном и внуком посетил множество курсов по предпринимательству в школе профессионального и непрерывного образования, а затем получил кредиты от KICB для создания нашего бизнеса. Сейчас наша тепличная продукция доступна на местных рынках, и во многом наш успех был достигнут благодаря поддержке, оказанной институтами Ага Хана", - сказал выпускник ШПНО Калыйкул Ысыралиев.

"У каждого молодого человека есть нечто очень ценное – это его идеи. Однако эти идеи нуждаются в поддержке, и НЦП здесь для того, чтобы воплотить эти мечты в реальность. УЦА как учебное заведение поддерживает начинания в области предпринимательства, потому что знания нужны для достижения практических результатов", - добавил профессор, ректор УЦА Сохаил Накви.