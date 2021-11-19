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Главы правительство стран ЕАЭС провели очередную встречу

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- Евгений Денисенко
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В Ереване 18 ноября состоялось заседание Евразийского межправительственного совета . Оно прошло в узком составе с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Во встрече приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин (в данный момент он также возглавляет Евразийский межправительственный совет), председатель Кабинета министров Кыргызстана – руководитель администрации президента республики Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По информации ЕЭК, премьер-министры государств ЕАЭС утвердили план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий на 2021–2024 годы, заслушали информацию о ходе работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки.

Также были рассмотрены соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект Стратегии биологической безопасности Союза, вопросы электронной торговли.

Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в Союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран. А Стратегия биологической безопасности предусматривает разработку совместных мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

В числе других тем повестки дня - внесение изменений в перечень произведенных на территории Казахстана товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции, вопросы обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстане для производителей ЕАЭС и третьих стран, изменения в техрегламент Союза "О безопасности пищевой продукции" и ряд других.


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URL: https://www.vb.kg/409541
Теги:
ЕАЭС
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