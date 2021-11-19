Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

РФ и КР создадут предпосылки для решения долгосрочных стратегических задач

195  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ереване 18 ноября на полях заседания Межправительственного совета ЕАЭС состоялась двусторонняя встреча глав правительств России и Кыргызстана Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова. Собеседники рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили в правительстве РФ, Михаил Мишустин, приветствуя кыргызского коллегу, попросил передать привет и наилучшие пожелания президенту Кыргызстана Садыру Жапарову от президента России Владимира Путина и от себя лично. "Мы дорожим дружбой и партнёрством с Киргизией, нашими братскими отношениями. Искренне заинтересованы в поступательном развитии нашего сотрудничества по всем направлениям. И рассчитываем, что правительство под вашим руководством, администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских, инвесторов, будет сохраняться внимательное отношение к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал глава российского кабмина.

Отметив, что на 28 ноября в Кыргызстане назначены парламентские выборы, Мишустин заверил во всяческом содействии, помощи в организации избирательных участков для голосования граждан КР в РФ, которые находятся в РФ. "Важно, конечно, чтобы весь избирательный процесс прошёл в соответствии с конституционными нормами и способствовал укреплению государственных институтов Киргизии, помог сохранить мир и стабильность в республике", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Говоря о взаимодействии в борьбе с коронавирусной инфекцией, Михаил Мишустин сообщил, что в России оперативный штаб правительства принял решение с 1 декабря возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Кыргызстаном: "Это маршруты Жуковский – Бишкек и Жуковский – Ош. Кроме того, возобновляется авиасообщение из России в Иссык-Куль".

"Во исполнение поручения правительства МЧС Российской Федерации 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт". Теперь главное – ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей", - заявил Мишустин.

"Что касается торгово-экономического сотрудничества, - продолжил он, - нас радует то, что нам за это время удалось восстановить рост взаимного товарооборота: в январе –сентябре он увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 1,7 млрд долларов. И конечно, наша цель – создать предпосылки для решения долгосрочных стратегических задач в экономической сфере, обеспечить хороший инвестиционный и бизнес-климат, чтобы всё больше российских компаний могли работать, инвестировать в Киргизии".

Эти задачи, по словам премьер-министра РФ, будет решать и совместная российско-кыргызская межправкомиссия. Мишустин, кроме того, отметил эффективную деятельность Российско-Кыргызского фонда развития: "Реализуется почти 1,4 тыс. проектов, и сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнёров. Необходимо подобрать для инвестирования наиболее эффективные, конкурентоспособные проекты".

Важной сферой сотрудничества Михаил Мишустин назвал также гуманитарное взаимодействие, в том числе в области образования: "Мы успешно реализуем проект по направлению российских учителей в школы Киргизии и многие другие аспекты нашего культурного взаимодействия".

Акылбек Жапаров, в свою очередь, проинформировал собеседника о том, что все вопросы по модернизации кыргызско-российского фонда развития сняты. И выразил надежду на то, что этот фонд в дальнейшем ещё лучше будет работать и внесёт свою лепту в увеличение товарооборота обеих стран.

Глава кыргызского кабмина поблагодарил за поступившие в республику 200 тысяч доз "Спутника Лайт". "Думаю, и дальше в этом направлении мы будем работать, не переставая. Ожидаем, что третья волна в нашу страну придёт как раз после парламентских выборов", - сказал Жапаров.

Он сообщил о решении главы государства Садыра Жапарова в отношении того, чтобы власть только организовывала выборы, не принимала участие сама непосредственно в политических баталиях: "И как премьер-министр, и как руководитель администрации президента я в этом направлении делаю всё возможное, чтобы обеспечить равные условия, не политизировать ситуацию. Ожидаю, что 28-го числа наблюдатели стран ЕАЭС и СНГ смогут это подтвердить и эти выборы мы сможем провести в срок и нормально. В таком направлении мы сейчас и работаем".

"Вступая в должность премьер-министра, я с согласия президента объявил о том, что мы отказываемся от синдрома бедной страны, будем весь потенциал, который имеет наша страна, использовать во благо роста благосостояния нашего народа", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

"Думаю, в следующем году цифровизация, фискализация нам поможет удвоить доходную часть. По крайней мере, такая задача президентом поставлена


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409543
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  