РФ и КР создадут предпосылки для решения долгосрочных стратегических задач

В Ереване 18 ноября на полях заседания Межправительственного совета ЕАЭС состоялась двусторонняя встреча глав правительств России и Кыргызстана Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова. Собеседники рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили в правительстве РФ, Михаил Мишустин, приветствуя кыргызского коллегу, попросил передать привет и наилучшие пожелания президенту Кыргызстана Садыру Жапарову от президента России Владимира Путина и от себя лично. "Мы дорожим дружбой и партнёрством с Киргизией, нашими братскими отношениями. Искренне заинтересованы в поступательном развитии нашего сотрудничества по всем направлениям. И рассчитываем, что правительство под вашим руководством, администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских, инвесторов, будет сохраняться внимательное отношение к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал глава российского кабмина.

Отметив, что на 28 ноября в Кыргызстане назначены парламентские выборы, Мишустин заверил во всяческом содействии, помощи в организации избирательных участков для голосования граждан КР в РФ, которые находятся в РФ. "Важно, конечно, чтобы весь избирательный процесс прошёл в соответствии с конституционными нормами и способствовал укреплению государственных институтов Киргизии, помог сохранить мир и стабильность в республике", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Говоря о взаимодействии в борьбе с коронавирусной инфекцией, Михаил Мишустин сообщил, что в России оперативный штаб правительства принял решение с 1 декабря возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Кыргызстаном: "Это маршруты Жуковский – Бишкек и Жуковский – Ош. Кроме того, возобновляется авиасообщение из России в Иссык-Куль".

"Во исполнение поручения правительства МЧС Российской Федерации 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт". Теперь главное – ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей", - заявил Мишустин.

"Что касается торгово-экономического сотрудничества, - продолжил он, - нас радует то, что нам за это время удалось восстановить рост взаимного товарооборота: в январе –сентябре он увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 1,7 млрд долларов. И конечно, наша цель – создать предпосылки для решения долгосрочных стратегических задач в экономической сфере, обеспечить хороший инвестиционный и бизнес-климат, чтобы всё больше российских компаний могли работать, инвестировать в Киргизии".

Эти задачи, по словам премьер-министра РФ, будет решать и совместная российско-кыргызская межправкомиссия. Мишустин, кроме того, отметил эффективную деятельность Российско-Кыргызского фонда развития: "Реализуется почти 1,4 тыс. проектов, и сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнёров. Необходимо подобрать для инвестирования наиболее эффективные, конкурентоспособные проекты".

Важной сферой сотрудничества Михаил Мишустин назвал также гуманитарное взаимодействие, в том числе в области образования: "Мы успешно реализуем проект по направлению российских учителей в школы Киргизии и многие другие аспекты нашего культурного взаимодействия".

Акылбек Жапаров, в свою очередь, проинформировал собеседника о том, что все вопросы по модернизации кыргызско-российского фонда развития сняты. И выразил надежду на то, что этот фонд в дальнейшем ещё лучше будет работать и внесёт свою лепту в увеличение товарооборота обеих стран.

Глава кыргызского кабмина поблагодарил за поступившие в республику 200 тысяч доз "Спутника Лайт". "Думаю, и дальше в этом направлении мы будем работать, не переставая. Ожидаем, что третья волна в нашу страну придёт как раз после парламентских выборов", - сказал Жапаров.

Он сообщил о решении главы государства Садыра Жапарова в отношении того, чтобы власть только организовывала выборы, не принимала участие сама непосредственно в политических баталиях: "И как премьер-министр, и как руководитель администрации президента я в этом направлении делаю всё возможное, чтобы обеспечить равные условия, не политизировать ситуацию. Ожидаю, что 28-го числа наблюдатели стран ЕАЭС и СНГ смогут это подтвердить и эти выборы мы сможем провести в срок и нормально. В таком направлении мы сейчас и работаем".

"Вступая в должность премьер-министра, я с согласия президента объявил о том, что мы отказываемся от синдрома бедной страны, будем весь потенциал, который имеет наша страна, использовать во благо роста благосостояния нашего народа", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

"Думаю, в следующем году цифровизация, фискализация нам поможет удвоить доходную часть. По крайней мере, такая задача президентом поставлена