На кандидатов Шайлообека Атазова и Толонбая Нурбаева поступила жалоба

В ЦИК поступила жалоба на Шайлообека Атазова. Он в предвыборной агитации использовал религиозную тематику.

На встрече с избирателями он заявил, что в случае избрания его депутатом ЖК КР, он будет привлекать к судебной ответственности тех руководителей школьных учреждений, которые запрещают ученицам носит хиджаб. Его слова поддержал Толонбай Нурбаев, утверждающий, что никто не может запретить ношение хиджаба.

ЦИК напоминает законом запрещается кандидатам использовать религиозную тему во время агитационных встреч.