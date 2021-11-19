ГНС оштрафовала 739 автовладельцев за несвоевременную уплату налога

Автовладельцев оштрафовали за неуплату автоналова, сообщает пресс-служба ГНС КР. Налоговая служба на днях провела 1 тысячу 418 рейдов по выявлению неплательщиков налога на транспортное средство.

В ходе рейдов проверкой были охвачены 28 тысяч транспортных средств. По итогам данных мероприятий за неуплату налога в установленные законодательством сроки наложены 739 административных штрафов на сумму 739 тысяч сомов.

В соответствии с законодательством, за несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 1000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа начисляется пеня.