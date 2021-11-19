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Разыскивается 9-летняя Сумая

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- Назгуль Абдыразакова
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Разыскивается жительница села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области, 2012 года рождения, Хосильжанова Сумая Уткирбековна. Она не вернулась домой из школы 18 ноября текущего года. Родственники и милиция просят общественность помочь в поисках 9-летней Сумайи, поскольку ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 120-130 см, смуглый цвет лица, короткие черные волосы, брови, темные глаза, худощавое телосложение.

На ней был белый шарф, белая рубашка, серый свитер, синяя куртка и красная обувь.

Если у вас есть информация о пропавшей без вести Хосилжановой Сумайе Уткирбековне, сообщить по тел: 102, (03722) 7-39-90, 0553 78-00-78, 0771 93-60-70.


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URL: https://www.vb.kg/409553
Теги:
Джалал-Абадская область, пропал ребенок
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