Разыскивается 9-летняя Сумая

Разыскивается жительница села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области, 2012 года рождения, Хосильжанова Сумая Уткирбековна. Она не вернулась домой из школы 18 ноября текущего года. Родственники и милиция просят общественность помочь в поисках 9-летней Сумайи, поскольку ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 120-130 см, смуглый цвет лица, короткие черные волосы, брови, темные глаза, худощавое телосложение.

На ней был белый шарф, белая рубашка, серый свитер, синяя куртка и красная обувь.

Если у вас есть информация о пропавшей без вести Хосилжановой Сумайе Уткирбековне, сообщить по тел: 102, (03722) 7-39-90, 0553 78-00-78, 0771 93-60-70.