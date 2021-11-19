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На юге Кыргызстана развернуты учебные лагеря для беженцев

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- Назгуль Абдыразакова
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19-20 ноября 2021 года в Кыргызстане пройдут специальные учения Государственной системы Гражданской защиты. Об этом сообщает пресс-центра МЧС КР.

Специальные учения проводятся в два этапа с последовательной отработкой вопросов по выполнению мероприятий по подготовке приема, размещения и всестороннего обеспечения вынужденных беженцев на территорию КР.

Запланирована отработка практических мероприятий для приема более 3000 беженцев, путем разворачивания трёх палаточных лагерей в селах южных регионов Кыргызстана.

В ходе практических мероприятий будут показаны действия встречи и сопровождения прибывших беженцев, а также пропуск их через фильтрационный пункт для учёта, регистрации и соблюдения соответствующих процедур.


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URL: https://www.vb.kg/409556
Теги:
МЧС, учения, беженцы, Кыргызстан
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