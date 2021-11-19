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ОАО "Северэлектро" объявляет о начале акции по списанию пени

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Северэлектро" объявляет о начале акции по списанию пени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, акция даёт возможность потребителям рассчитаться с накопленными долгами, и сэкономить на начисленных пенях.

"При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из "черных списков" должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. В акции могут принять участие все категории потребителей. Списание будет произведено по завершению акции. Акция завершится 31.12.21 года.

Условия списания пени:

• отсутствие долгов на 31.12.2021 г.

•оплата текущих начислений должна быть произведена до 31.12.2021 г.

•Абонентам, которые получат счета-извещения в первой декаде января, необходимо произвести предоплату до 31.12.2021 г. на сумму ожидаемого счёта за электроэнергию, потреблённую в декабре месяце.

Подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 1209, в службах сбыта и на сайте компании www.se.kg", - говорится в сообщении ОАО.


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URL: https://www.vb.kg/409562
Теги:
Северэлектро, акция
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