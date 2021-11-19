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В РУз преподаватель ФГУ проиграл крупную сумму денег и покончил с собой

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- Бакыт Стамов
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Преподаватель Ферганского государственного университета повесился на кладбище. Ранее он проиграл на тотализаторе взятые в долг 57 миллионов сумов, сообщают СМИ.

По данным пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, в ходе проведённого расследования выяснилось, что преподаватель играл в азартные игры через букмекерскую контору в Интернете.

Узбекистанец так увлекся ставками, что даже занял 57 миллионов сумов, но проиграл эти деньги. 18 ноября он был найден повешенным на кладбище недалеко от своего дома.


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URL: https://www.vb.kg/409565
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