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Турецкие СМИ сообщают о кончине Фетхуллаха Гюлена

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- Назгуль Абдыразакова
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Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота, мог быть отравлен и уже мертв. Об этом сообщает турецкий оппозиционный новостной портал Oda TV.

Согласно информации СМИ, Гюлен был отравлен в собственном доме в Пенсильвании в США в ночь на среду, 17 ноября. Также погиб еще один человек из его окружения. Сотрудникам виллы запретили общаться с прессой. Как указал портал, такие сведения ему подтвердили представители спецслужб.

Ранее организация FETO опубликовала видео, на котором Гюлен сидит в кресле и совершает молитву. Oda TV же называет данный ролик монтажом с кадрами из трех уже выложенных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Другие турецкие СМИ пока не сообщили какую-либо официальную или более конкретную информацию относительно состояния Гюлена.


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URL: https://www.vb.kg/409567
Теги:
Турция, Фетхуллах Гюлен
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