Турецкие СМИ сообщают о кончине Фетхуллаха Гюлена

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота, мог быть отравлен и уже мертв. Об этом сообщает турецкий оппозиционный новостной портал Oda TV.

Согласно информации СМИ, Гюлен был отравлен в собственном доме в Пенсильвании в США в ночь на среду, 17 ноября. Также погиб еще один человек из его окружения. Сотрудникам виллы запретили общаться с прессой. Как указал портал, такие сведения ему подтвердили представители спецслужб.

Ранее организация FETO опубликовала видео, на котором Гюлен сидит в кресле и совершает молитву. Oda TV же называет данный ролик монтажом с кадрами из трех уже выложенных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Другие турецкие СМИ пока не сообщили какую-либо официальную или более конкретную информацию относительно состояния Гюлена.