Известную российскую певицу Марину Хлебникову ввели в медикаментозную кому

Российскую певицу Марину Хлебникову врачи ввели в медикаментозную кому. Популярную исполнительницу доставили в НИИ имени Склифосовского накануне в шоковом состоянии. Звезда 90-х получила ожоги 20 процентов тела и отравление продуктами горения. Об этом сообщают ВЕСТИ.RU и многие другие российские СМИ.

Заслуженная артистка России пострадала в результате пожара, случившегося 18 ноября в двухуровневой квартире жилого дома на улице Ратной в Москве. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать не потушенная сигарета. Однако пока официального подтверждения этой версии нет.

Состоянии Марины Хлебниковой, находящейся в данный момент в отделении ожоговой реанимации, врачи оценивают, как крайне тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ.