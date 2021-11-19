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Выявлен факт агитации со стороны государственных и муниципальных служащих

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками ГКНБ установлен факт агитации со стороны начальника Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" "С.А.О." в пользу кандидата от ПП "Ата-Журт Кыргызстан" "М.Т.А." материалы по данному факту переданы в ОВД и КГОР Базар-Коргонского района, в целях принятия соответствующих мер. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ. По результатам проверки, факты агитации со стороны "С.А.О." были подтверждены, однако, согласно ст. 871 ч.2 Кодекса "О проступках" проверочные действия были прекращены.

Вместе с тем, главой Базар-Коргонской районной государственной администрации начальнику Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" "С.А.О." объявлено дисциплинарное взыскание "строгий выговор".

"ГКНБ прилагает все усилия, что бы предстоящие выборы в Жогорку Кенеш прошли в рамках правого поля. В целях недопущения правонарушений со стороны кандидатов в депутаты ЖК КР ведомством проводятся необходимый комплекс мероприятий по обеспечению прозрачности и честности в предстоящих выборах", - говорится в сообщении

Обращаться в дежурную службу ГКНБ КР по телефону: (0312) 62-05-85 (г. Бишкек), а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме можно по телефонам:

  1. Чуйская область (0312) 54-07 19:
  2. Жалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;
  3. Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;
  4. Ошская область: (03222) 2-30-78;
  5. Таласская область: (03422) 5-20-43;
  6. Баткенская область: (03622) 5-00-33;
  7. Нарынская область: (03522) 5-08-49.


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URL: https://www.vb.kg/409573
Теги:
Базар-Коргонский район, нарушения, агитация, ГКНБ
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