Выявлен факт агитации со стороны государственных и муниципальных служащих

Сотрудниками ГКНБ установлен факт агитации со стороны начальника Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" "С.А.О." в пользу кандидата от ПП "Ата-Журт Кыргызстан" "М.Т.А." материалы по данному факту переданы в ОВД и КГОР Базар-Коргонского района, в целях принятия соответствующих мер. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ. По результатам проверки, факты агитации со стороны "С.А.О." были подтверждены, однако, согласно ст. 871 ч.2 Кодекса "О проступках" проверочные действия были прекращены.

Вместе с тем, главой Базар-Коргонской районной государственной администрации начальнику Базар-Коргонского филиала ГУ "Кадастр" "С.А.О." объявлено дисциплинарное взыскание "строгий выговор".

"ГКНБ прилагает все усилия, что бы предстоящие выборы в Жогорку Кенеш прошли в рамках правого поля. В целях недопущения правонарушений со стороны кандидатов в депутаты ЖК КР ведомством проводятся необходимый комплекс мероприятий по обеспечению прозрачности и честности в предстоящих выборах", - говорится в сообщении

Обращаться в дежурную службу ГКНБ КР по телефону: (0312) 62-05-85 (г. Бишкек), а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме можно по телефонам: