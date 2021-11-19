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Скончался известный российский актер Игорь Савочкин

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- Анастасия Карелина
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В Москве в возрасте 58 лет скончался известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Об этом сообщает Lenta.ru и другие российские СМИ.

Известно, что за десять дней до ухода из жизни артист был госпитализирован. Сообщают, что у артиста произошла печеночная декомпрессия. Игорь Савочкин боролся с онкологическим заболеванием.

Зрители заполнили артиста по ролям в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Адмиралъ", "Левиафан", "Ирония судьбы. Продолжение", сериалам "Метод", "Мосгаз", "Крик совы", "Эпидемия" и других. У артиста было более 70 работ в кино.

Игорь Савочкин родился в селе Березовка Саратовской области. Занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. Сначала окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а затем тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Переехав в Москву, работал в театре "На досках" и "Teaтpe нa Покpoвкe". Был диктором радиостанции "Ностальжи". С 2000 по 2010 год работал в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". С ноября 2014 по сентябрь 2015 года Игорь Савочкин вел публицистическую передачу "Теория заговора" на Первом канале.


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URL: https://www.vb.kg/409574
Теги:
кино, театр, Москва
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