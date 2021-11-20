В Кыргызстане появится кафедра Института имени Пушкина

В четырех славянских университетах в странах СНГ – Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане - появятся откроют кафедры Института имени Пушкина. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По его информации, до конца 2021 года на базе упомянутых вузов будет реализован проект данного ведомства по развитию сети кафедр Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - базовой организации по преподаванию русского языка в странах СНГ. В Кыргызстане такую кафедру предусматривается открыть в Кыргызско-Российском славянском университете в Бишкеке.

В рамках проекта планируется обеспечение постоянного присутствия его сотрудников во всех четырех университетах и их филиалах, реализация программ повышения квалификации для учителей и преподавателей русского языка и программ для студентов. В планах также - издание специальных выпусков старейшего журнала по русскому языку "Русский язык за рубежом", посвященных русистике Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Общий тираж специальных выпусков составит четыре тысячи экземпляров.

Кроме того, на базе этих вузов в рамках усиления информационной работы с зарубежной аудиторией будут организованы постоянно действующие экспозиции "Русский - язык успеха", "Глобальная конкурентоспособность русского языка в мире", "Послы русского языка в мире".

Данный проект Минобрнауки РФ направлен, как отмечается, на подготовку кадров, квалификация которых отвечает современным задачам в области продвижения русского языка и образования на русском языке за рубежом. А также - на повышение профессиональной компетентности слушателей программ в сфере государственной политики в области международных отношений и межкультурного диалога, совершенствование законодательной базы в данном направлении.

В министерстве подчеркнули, что систематическая поддержка функционирования кафедр Института имени Пушкина позволит повысить эффективность организационной и научно-образовательной деятельности в области развития и закрепления позиций русского языка как языка межнационального общения стран СНГ. И - вести планомерную подготовку к масштабному проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ.

Напомним, что в Бишкеке на базе Кыргызско-Российского славянского университета 18-19 ноября проходят Дни русского языка и культуры. Их организаторами выступили Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и КРСУ, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства образования и науки КР. Целью этих мероприятий названы популяризация российского образования и культуры среди граждан Кыргызской Республики, оказание методической поддержки преподавателям русского языка КРСУ и других вузов КР, ознакомление их с современными технологиями в изучении русского языка.