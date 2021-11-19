Евразийские транспортные коридоры получат приоритет в ЕАЭС

В Москве обсудили проблематику евразийских транспортных коридоров, представляющих собой часть системы глобальных транспортных сообщений. Обсуждение прошло в ходе совместного круглого стола Евразийской экономической комиссии и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Мероприятие собрало на площадке ЕЭК 25 спикеров из государств ЕАЭС и третьих стран, представляющих как органы власти, так и бизнес-сообщества

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков (Кыргызстан) подчеркнул большую значимость таких коридоров. И сообщил, что в 2022 году планируется подготовить и принять комплексный план их развития, в соответствии с которым они получат приоритет. Также будут осуществлены синхронизация их эксплуатационных характеристик и цифровизация.

Генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов высказал уверенность в дальнейшем развитии транспортного потенциала ЕАЭС благодаря проектам ЕЭК, взаимодействию с бизнес-сообществом и профильными организациями стран пятерки – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - и ее партнеров.

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта РФ Алексей Сапетко, формирование коридоров рассматривается как одно из ключевых направлений для того, чтобы инфраструктура отвечала критерию бесшовности. При этом крайне важна технологическая совместимость различных сервисов, что возможно в том числе за счет их цифровизации. Это позволит более полно реализовать транзитный потенциал Союза и государств-членов с учетом стабильно возрастающих объемов транзитных перевозок между странами Азии и Европы.

Генеральный директор АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" (ДМТК) Алексей Петров приветствовал решение Коллегии ЕЭК по формированию специального перечня евразийских транспортных коридоров и маршрутов. А глава дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития Севак Саруханян отметив, что примерно на 90 процентов цифровая логистика – вопрос регулирования и лишь в остальном – вопрос технологи, заявил, что основу создания единых цифровых транспортных коридоров должно составлять. правильное регулирование. При этом компании ЕАЭС технологически довольно продвинуты, так что нет никакой необходимости привлекать иностранные технологии, считает Саруханян.

Ключевая роль в евразийских транспортных коридоров принадлежит железным дорогам. Благодаря скорости и надежности доставок, железнодорожные перевозки перетягивают грузопотоки на континентальные маршруты. Однако необходимо развитие и альтернативных маршрутов, выстраивание стратегии вокруг уже выработанных их преимуществ, подчеркивали участники круглого стола.

Они сошлись во мнении о необходимости регулярного проведения таких мероприятий с привлечением максимально широкого круга партнеров.