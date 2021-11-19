Компании, которые нарушили правила благоустройства оштрафованы

Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека

По ее данным по части 2 статьи 119 Кодекса КР "О Нарушениях" оштрафованы компании "Эмеральд" и "Кив". Они не восстановили элементы благоустройства после проведенных земляных работ. По неоспоримым фактам на месте вынесены постановления.

А компания "Кив" повредила дорогу между улицами Тыныстанова и Медерова. Согласно части 1 статьи 119 они оплатят 17 тысяч сомов.

Мэрия убедительно просить строительные компании бережно относиться к элементам благоустройства и после завершения работ приводить поврежденные участки в порядок.

Муниципалитет просит обратиться по вопросам нарушения правил благоустройства по следующим номерам: