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Компании, которые нарушили правила благоустройства оштрафованы

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- Назгуль Абдыразакова
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Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека

По ее данным по части 2 статьи 119 Кодекса КР "О Нарушениях" оштрафованы компании "Эмеральд" и "Кив". Они не восстановили элементы благоустройства после проведенных земляных работ. По неоспоримым фактам на месте вынесены постановления.

А компания "Кив" повредила дорогу между улицами Тыныстанова и Медерова. Согласно части 1 статьи 119 они оплатят 17 тысяч сомов.

Мэрия убедительно просить строительные компании бережно относиться к элементам благоустройства и после завершения работ приводить поврежденные участки в порядок.

Муниципалитет просит обратиться по вопросам нарушения правил благоустройства по следующим номерам:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/409590
Теги:
благоустройство, нарушения, Бишкек, мэрия
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