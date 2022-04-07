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Владимир Жириновский перед смертью сделал ряд прогнозов

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- Назгуль Абдыразакова
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью сделал ряд прогнозов относительно обстановки в мире.

Жириновский заявлял, что Соединенные Штаты будут привлечены к ответственности за развязанные конфликты и военные преступления в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и на Балканах, сообщает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что политические прогнозы лидера ЛДПР стали настоящими пророчествами, в том числе о судьбах полуострова и Украины. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля.

Источник:riafan.ru


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URL: https://www.vb.kg/409592
Теги:
США, Владимир Жириновский
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