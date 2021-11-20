Сотрудники таможни задержали контрабандный товар стоимостью 350 тыс. сомов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками таможни "Баткен" в селе Чон-Талаа Баткенского района было остановлено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz С-200" под управлением гр. "Б.И.А.". Об этом сообщила пресс-служба таможенной службы.

По ее данным в ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар – сигареты с фильтром торговой марки "ESSE CHANGE" без акцизных марок в количестве 70 000 штук.

"Товар общей стоимостью 350 тысяч сомов был ввезен с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. По данному факту зарегистрировано досудебное производство по признакам статьи 102 Кодекса Кыргызской Республики о проступках"- говорится в сообщении.