Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 95.47 - 96.97

Сотрудники таможни задержали контрабандный товар стоимостью 350 тыс. сомов

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками таможни "Баткен" в селе Чон-Талаа Баткенского района было остановлено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz С-200" под управлением гр. "Б.И.А.". Об этом сообщила пресс-служба таможенной службы.

По ее данным в ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар – сигареты с фильтром торговой марки "ESSE CHANGE" без акцизных марок в количестве 70 000 штук.

"Товар общей стоимостью 350 тысяч сомов был ввезен с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. По данному факту зарегистрировано досудебное производство по признакам статьи 102 Кодекса Кыргызской Республики о проступках"- говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409596
Теги:
задержание, контрабанда, табак, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  