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В Бишкеке проходит тренинг по судебной этике и этикету

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 19 ноября 2021 года, начал свою работу тренинг для судей Верховного суда Кыргызской Республики по судейской этике и судебному этикету организованный ОО "Ассоциация судей Кыргызской Республики", Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики. Об этом сообщается на сайте Верховного суда КР.

По его данным, в ходе тренинга участники затронут основные этические ценности и качества судьи, обстоятельства, обуславливающие конфликты интересов и выделять запреты и ограничения, предупреждающие конфликты интересов, требования судебного этикета, относящихся к профессиональным участникам судопроизводства: судьям, прокурорам, адвокатам и ознакомятся практикой других стран, международными общепринятыми стандартами в сфере судейской этики и судебного этикета. Специально приглашенные эксперты Жан-Мари Юе и Драгомир Йорданов поделятся опытом судейской этики и судебного этикета на примере Франции и Болгарии. Мероприятие проходит при поддержке Программы "Верховенство права в Кыргызской Республике-2-я фаза".


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URL: https://www.vb.kg/409598
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан
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