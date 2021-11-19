В Бишкеке проходит тренинг по судебной этике и этикету

Сегодня, 19 ноября 2021 года, начал свою работу тренинг для судей Верховного суда Кыргызской Республики по судейской этике и судебному этикету организованный ОО "Ассоциация судей Кыргызской Республики", Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики. Об этом сообщается на сайте Верховного суда КР.

По его данным, в ходе тренинга участники затронут основные этические ценности и качества судьи, обстоятельства, обуславливающие конфликты интересов и выделять запреты и ограничения, предупреждающие конфликты интересов, требования судебного этикета, относящихся к профессиональным участникам судопроизводства: судьям, прокурорам, адвокатам и ознакомятся практикой других стран, международными общепринятыми стандартами в сфере судейской этики и судебного этикета. Специально приглашенные эксперты Жан-Мари Юе и Драгомир Йорданов поделятся опытом судейской этики и судебного этикета на примере Франции и Болгарии. Мероприятие проходит при поддержке Программы "Верховенство права в Кыргызской Республике-2-я фаза".