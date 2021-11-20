"Centerra Gold Inc. признала, что ей больше не принадлежит Кумтор"

В связи с последним развитием событий вокруг месторождения Кумтор Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выступил со следующим заявлением:

"Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа – месторождение Кумтор. Centerra Gold Inc. была вынуждена списать со своей балансовой стоимости 926 млн долл и отразить факт потери контроля над рудником Кумтор.

Данное решение было принято компанией Centerra Gold Inc. по требованию Комиссии по ценным бумагам провинция Онтарио (Канада).

Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны.

Мы считаем, что международное сообщество скоро убедятся в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет Министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызской Республики".