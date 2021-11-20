4-е Китайское международное импортное ЭКСПО прошло в Шанхае

С 5 по 10 ноября в Шанхае прошло 4-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). В мероприятии приняли участие 58 государств и 3 международные организации, а также около 3000 компаний из 127 стран и регионов мира. По количеству зарегистрировавшихся предприятий и стран-участниц (регионов) нынешнее мероприятие превзошло предыдущее. О чем сообщила газета "Жэньминь жибао".

Немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim впервые в Азии и во всем мире представила на 4-м CIIE множество новых продуктов. В прошлом году компания открыла первый в Китае внешний центр инновационного сотрудничества транснациональных фармацевтических предприятий. В этом году Boehringer Ingelheim завершила II-ю очередь расширения и реконструкции своей биофармацевтической базы в зоне освоения высоких и новых технологий Чжанцзян в городе Шанхай, и ее производственные мощности были увеличены в три раза по сравнению с начальным периодом после строительства.

Президент и главный исполнительный директор Boehringer Ingelheim в Китае Феликс Гутче сообщил: "Мы ежегодно участвуем в выставке, потому что придаем большое значение и с оптимизмом смотрим на китайский рынок. Мы также являемся бенефициаром эффекта перелива, вызванного CIIE. Экспонаты CIIE ускоренными темпами становятся товарами, и сама компания Boehringer Ingelheim из экспонента уже стала инвестором".

В рамках 4-го CIIE впервые прошли национальные экспозиции в режиме онлайн. С использованием таких новых технологий, как 3D-моделирование и виртуальные движки, были созданы цифровые выставочные залы, где сфокусированы и представлены успехи развития, приоритетные отрасли, культурный туризм и другие сферы стран-участниц, а

также в полной мере продемонстрировано разнообразие цивилизаций и положение экономического развития различных государств. В частности, такие пять стран, как Конго, Кирибати, Маврикий, Соломоновы острова и Палестина, впервые участвовали в выставке.

По словам заместителя директора Бюро CIIE Сунь Чэнхая, активное участие предприятий в CIIE не только в полной мере отражает привлекательность платформы выставки, но и наглядно демонстрирует ожидания и признание китайского рынка со стороны зарубежных предприятий.

"Благодаря CIIE Jungheinrich выросла из незаметного чемпиона в европейской отрасли до всемирно известного бренда", - сказал генеральный директор немецкой компании по производству подъемно-погрузочной техники Jungheinrich в Китае Бай Дапин, который участвовал в CIIE четыре года подряд. "Рыночная доля экспонатов, продемонстрированных нами на 1-м CIIE, в настоящее время превысила 50%; экспонаты, участвовавшие во 2-м CIIE, уже были произведены на местном заводе в уезде Куньшань города Сучжоу, а их себестоимость снизилась на 25%. Продукция, разработанная на заводе в районе Цинпу Шанхая, теперь представлена не только на китайском и азиатско-тихоокеанском рынках, но и начала продаваться на европейском рынке", - отметил Бай Дапин.

25 октября скульптура "Тыква" стоимостью более миллиона долларов США, которую создала японская художница-авангардист Яёи Кусама, была доставлена в зону свободной торговли Вайгаоцяо в новом районе Пудун Шанхая в составе первой партии освобожденных от уплаты таможенных пошлин произведений искусства 4-й выставки CIIE. Впервые на 4-м CIIE в выставочной зоне сферы услуг была выделена специальная секция культурных реликвий и произведений искусства. Как отметил заместитель директора международной инвестиционной компании в области культуры, зарегистрированной в Шанхайской зоне свободной торговли, Ван Цзямин, культурные реликвии 4-го CIIE происходят из 11 стран и регионов и включают в себя современные художественные произведения, предметы декоративно-прикладного искусства, картины древних каллиграфов и живописцев, фарфоровые изделия и т.д. Согласно оценке, общая стоимость экспонатов составляет почти 2 млрд юаней (около 312,48 млн долларов США).

Политика освобождения от уплаты таможенных пошлин, принятая в отношении до пяти культурных ценностей и художественных работ для каждого зарубежного предприятия, дала аукционному дому Sotheby's больше мотивации для участия в CIIE в этом году. В прошлом году Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное государственное налоговое управление КНР совместно выпустили уведомление о том, что в течение 3-го CIIE каждый экспонент может воспользоваться налоговыми преференциями, включая таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и налог на потребление, при продаже пяти или меньше произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата.

В настоящее время всесторонне реализуется ряд мер по расширению открытости внешнему миру, объявленных Китаем на предыдущих трех выставках CIIE.

В рамках 4-го CIIE состоялся Международный экономический форум "Хунцяо", посвященный мировой экономике в эпоху невиданных за столетие перемен. На мероприятие были приглашены представители сфер политики, промышленности, науки и исследований, которые выступят со своими предложениями и рекомендациями для поиска ответа на вопрос: в каком направлении будет двигаться глобальное экономическое сотрудничество в постэпидемическую эпоху. Гости 12 подфорумов обсудили такие актуальные темы, как "зеленое" развитие и цифровая экономика, и издали "голос Хунцяо", призывающий к созданию сообщества единой судьбы человечества. По итогам встречи опубликованы "Отчет о мировой открытости 2021" и "Индекс мировой открытости", которые оценивают степень открытости 129 стран с 2008 года.